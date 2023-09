RIMOSSI GLI SFALCI DI POTATURA DOPO LA NOSTRA SEGNALAZIONE

Amministrazione Comunale reattiva, in questa occasione, dopo la segnalazione effettuata da Brindisitime circa la presenza di ammassi di sfalci di potatura sui marciapiedi e sulla sede stradale sul cavalcavia che collega i rioni Sant’Angelo e Sant’Elia. Nel pomeriggio odierno, infatti, gli accumuli sono staririmossi.

“Durante la giornata di venerdì è stata effettuata la potatura degli alberi in prossimità del cavalcavia che attraversa il quartiere Sant’Angelo e Sant’Elia al fine di evitare che ci fossero problemi ai passanti e alla viabilità – rende noto l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Quarta – Non si è potuto provvedere alla rimozione istantanea per problematiche avvenute con i mezzi di recupero degli sfalci. In questi minuti è in atto il recupero del materiale riposto in emergenza sul marciapiede. Ci scusiamo con la cittadinanza per il disagio creato”.