Rimpasto in Giunta – Roberto Quarta: “Non sono interessato ad Assessorati”

A seguito delle notizie riportate da alcune testate giornalistiche riguardanti la riunione di maggioranza svoltasi ieri, nella giornata odierna il sottoscritto ha ricevuto numerose telefonate con richieste di chiarimento circa la possibilità che io fossi il “Quarta” menzionato come candidato al ruolo di assessore.

Desidero quindi precisare, attraverso i vostri giornali, che non sono io il “Quarta” in questione, né tantomeno ho mai aspirato a tale incarico.

Colgo inoltre l’occasione per ribadire che, qualora vi fosse una proposta per ricoprire il ruolo di assessore, come già espresso in passato, ritengo indispensabile che chi accetti questo incarico possieda assoluta competenza nei rispettivi settori, una solida preparazione amministrativa e un’esperienza significativa. Per tali motivi, mai accetterei di svolgere tale ruolo.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi