RIMPATRIATA DELLA CLASSE 3 F DELLA SCUOLA MEDIA “DON VITO BONSANTO” DI SAN VITO DEI N.NNI

Dopo 43 anni gli ex ragazzi e ragazze della 3 F della Scuola Media “Don Vito Bonsanto” di San Vito dei Normanni hanno organizzato una rimpatriata per incontrarsi e ricordare i tanti momenti vissuti insieme.

Tutti hanno voluto partecipare a questo evento che si è tenuto il 20 agosto. Hanno partecipato anche alcuni dei loro ex professori. Gente arrivata, addirittura, dagli Stati Uniti per non mancare ad un incontro così bello e importante. Un’occasione speciale e unica per incontrarsi dopo tanti anni.