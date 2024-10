Rinnovata la convenzione tra Enea e Provincia

Rinnovata la convenzione tra l’Enea e la Provincia di Brindisi: ieri mattina, negli uffici dell’Agenzia all’interno della Cittadella della Ricerca, il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli e il Direttore Generale di Enea Giorgio Graditi hanno firmato un nuovo accordo con la volontà di proseguire la collaborazione già avviata nel dicembre 2014.

Nel dettaglio la Provincia di Brindisi, con decreto Presidenziale nr. 17 del 05/02/2024 ed ENEA, con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 34/2024/CA del 29/07/2024, hanno disposto la sottoscrizione della nuova Convenzione per la concessione in comodato modale di spazi all’ENEA per altri 8 anni, sino al primo dicembre 2032.

La convenzione ha l’obiettivo di favorire un’azione sinergica nella promozione della cultura dell’innovazione e dell’autoimprenditorialità tecnologica per studenti e disoccupati; nella rilevazione di bisogni tecnologici delle amministrazioni locali; nella promozione della cultura scientifica e dell’innovazione nelle scuole; nella collaborazione per ricerche e raccolta dati di interesse reciproco in ambito tecnologico, energetico, ambientale, edilizio e didattico.