RINNOVATI I VERTICI DI ASSOHOTEL CONFESERCENTI PUGLIA: VINCENZO DI ROMA ELETTO VICEPRESIDENTE

Alla presenza del presidente di Confesercenti Puglia Benny Campobasso e del coordinatore di Assoturismo Mario Landriscina, sono stati rinnovati i vertici di Assohotel Puglia, la associazione di categoria che opera in rappresentanza degli operatori del settore ricettivo pugliesi associati a Confesercenti.

Alle presidenza è stato eletto Giancarlo Venuto di Lecce che prende il posto dell’uscente Francesco De Carlo , eletto sindaco del Comune di Alberobello.

Vincenzo Di Roma ,recentemente chiamato alla guida di Assohotel Brindisi ,ricoprirà l’incarico di vicepresidente ,insieme al collega Giancarlo Ruggiero della Bat.

La presidenza di Assohotel Puglia si completa con i consiglieri eletti in rappresentanza delle altre provincie pugliesi.

Il rinnovo delle cariche ,con una rappresentanza qualificata della intera regione ,permetterà ad Assohotel di intraprendere rapporti ancora più proficui con la Regione Puglia/Assessorato al Turismo ,in vista della stesura del nuovo Piano Strategico Regionale che rappresenta un importante riferimento per la definizione del le politiche da sviluppare per il consolidamento e la crescita del settore ricettivo e della intera filiera turistica pugliese.

Durante l’incontro è stato illustrato il percorso intrapreso con la università di Bari -Economia del Turismo ,che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa e di una convenzione con la Confesercenti Puglia per la istituzione di un percorso formativo rivolto agli imprenditori associati.

L’intesa prevede altresi’ la possibilità da parte degli studenti universitari di svolgere i tirocini obbligatori presso le strutture turistico-ricettive di Assohotel-Assoturismo.

L’incarico di vice presidente attribuito a Vincenzo Di Roma rappresenta sicuramente un importante riconoscimento alla qualità delle imprese ed al lavoro avviato da Assohotel Brindisi che potrà interloquire con i livelli associativi e politici regionali riportando le problematiche specifiche del territorio e delle imprese turistiche della provincia di Brindisi.