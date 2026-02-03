Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’APS Gruppo Storico Città di Latiano ETS per il triennio 2026–2029

Si è svolta Domenica 1 febbraio presso la Biblioteca dell’Appia, l’assemblea dei soci dell’APS Gruppo Storico Città di Latiano ETS, che ha sancito il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2026–2029, segnando una nuova fase di continuità e progettualità per l’associazione.

A seguito delle votazioni, sono stati eletti nel nuovo Consiglio Direttivo Giuseppina Baldari, Federica Mola e Nilla Rita De Luca. Al termine dell’assemblea, il Consiglio appena insediato si è riunito per l’assegnazione delle cariche istituzionali, definendo il seguente assetto: Giuseppina Baldari è stata nominata Presidente, Federica Mola ricoprirà il ruolo di Vicepresidente con delega all’area segreteria, mentre Nilla Rita De Luca svolgerà l’incarico di Consigliere con delega a Tesoriere.

Nel corso della seduta, il Consiglio Direttivo ha inoltre deliberato di delegare il socio Pierpaolo Di Bello alle pubbliche relazioni, alla progettazione sociale, reti associative, e ai rapporti con la stampa, confermando al contempo l’Architetto Raffaele De Vivo quale esperto esterno per la progettazione e la partecipazione a bandi.

Durante l’assemblea, il Presidente ha presentato la relazione sull’anno associativo appena concluso, definendolo particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni. Tra i momenti più significativi è stato ricordato il prestigioso premio conferito nel mese di marzo presso il Senato della Repubblica, che ha riconosciuto al Corteo Storico “La Ragazza di Antiochia” una rilevanza di livello nazionale, rappresentando un traguardo di grande valore culturale e simbolico non solo per l’associazione, ma per l’intera città di Latiano.

Nel mese di maggio, il Gruppo Storico ha inoltre organizzato e partecipato a un convegno interregionale sulle destinazioni turistiche, occasione di confronto sul ruolo delle rievocazioni storiche e delle associazioni culturali nella promozione dei territori. A novembre, la presenza alla Fiera Nazionale “GustArte” ha garantito una significativa visibilità all’associazione e al territorio, contribuendo alla valorizzazione delle sue attività e del patrimonio storico-culturale rappresentato.

Numerose anche le uscite e le partecipazioni a eventi storici e culturali nel corso dell’anno, nei comuni di S. Vito dei Normanni, Tuturano, Fasano, Conversano, Torricella, Carovigno e Mesagne, rafforzando le reti di collaborazione con altre realtà associative e istituzionali.

Guardando al futuro, il Presidente ha espresso fiducia per il nuovo triennio, sottolineando come il 2026 si prospetti un anno ricco di iniziative. Nel primo semestre, l’associazione sarà impegnata in attività promosse dalla rete associativa nazionale, tra cui il progetto “EPLIBRIAMOCI”, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, dedicato per il 2026 al tema del bullismo e cyberbullismo, già presentato ai dirigenti scolastici di Latiano e di altri comuni. In programma anche le Giornate del Made in Italy , le Giornate Ecologiche con attività di Agro-Archeo-Trekking per la sensibilizzazione ambientale e la Giornata degli Alberi Monumentali, dedicata alla valorizzazione del patrimonio naturale.

Nel secondo semestre, tra maggio e settembre, sono previste ulteriori uscite e partecipazioni a eventi storici e culturali nei comuni di San Vito dei Normanni, Tuturano, Fasano, Torricella, Conversano, Carovigno e Mesagne e, compatibilmente con la programmazione, anche nel comune di Gravina in Puglia. Un bilancio dunque ampiamente positivo e uno sguardo rivolto al futuro, nel segno della valorizzazione della storia, della cultura e dell’identità del territorio.