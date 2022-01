RINNOVO AIA AL PETROLCHIMICO – UNA NOTA DELLA CISAL CHIMICI

In data 03 gennaio 2022 è stata pubblicata la sentenza sul ricorso registrato al numero regionale n. 870 del 2021 proposto dal Comune di Brindisi ed il Sindaco Rossi in qualità di “Rappresentante Pro Tempore … contro il Ministero della Transizione Ecologica relativamente al rinnovo dell’ Autorizzazione Integrale Ambientale rilasciata a marzo 2021 alla società ENI Versalis presso il petrolchimico di Brindisi.

In tempi non sospetti avevamo evidenziato in un nostro precedente comunicato pur non essendo autorevoli togati che tale ricorso era una semplice ed illogica presa di posizione, estremo e goffo tentativo di distrarre l’opinione pubblica dagli evidenti insuccessi di questa amministrazione.

Oggi per onore di verità e di cronaca riteniamo doveroso riportare i passaggi salienti della bocciatura che il Tribunale Amministrativo Regionale di LECCE ha emesso nei confronti del Comune di Brindisi e del suo rappresentante.

Il ricorso risulta essere improcedibile in quanto le memorie depositate dalla società Versalis hanno comprovato con documentazione che le prescrizioni e le valutazioni richieste nel documento AIA erano state recepite ed era stata data ampia attuazione su quanto richiesto.

Per tale motivo , il Giudice , eccependo il pieno superamento della posizione di interesse attivata dall’ Amministrazione Comunale HA STABILITO, DI FATTO, CHE IL RICORSO NON HA MOTIVO DI ESISTERE!!!.

La Cisal Chimici in riferimento a quest’ultimo fallimento auspica che le forze politiche sane presenti all’interno di questa amministrazione comunale recepiscano una volta per sempre che un territorio già pesantemente mortificato e impoverito non ha certo bisogno di tanta irragionevole ostinazione propagandistica al solo fine di essere incollati su una poltrona , ma al contrario ha bisogno di validi amministratori che si concentrino sui veri problemi della città e dei suoi cittadini ormai stremati da una crisi sociale, sanitaria e occupazionale senza precedenti.

07 Gennaio 2022 IL Segretario Prov. Cisal Chimici

Massimo Pagliara