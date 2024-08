Rinnovo della partnership tra Dinamo Brindisi e Aurora Brindisi: continua l’impegno per la crescita dei giovani talenti

La Dinamo Brindisi e l’Aurora Brindisi annunciano con entusiasmo il rinnovo della partnership che, sancita lo scorso anno, ha già mostrato il suo valore nel favorire lo sviluppo dei giovani talenti del nostro territorio.

Questa collaborazione tra la società madre Dinamo e la società satellite Aurora, nata con l’obiettivo di coltivare e sviluppare i futuri protagonisti del basket brindisino e non solo, si consolida ulteriormente con questo rinnovo e offre ai giovani atleti un percorso formativo di eccellenza.

Le due società continueranno a lavorare sinergicamente per offrire ai giovani atleti dell’Aurora un percorso formativo di alto livello, che possa portarli a misurarsi con i campionati senior e vestire la maglia della Dinamo Brindisi.

Grazie a questo accordo i giovani dell’Aurora Brindisi potranno beneficiare di risorse condivise, programmi di allenamento specifici e la possibilità di essere seguiti da uno staff tecnico altamente qualificato. L’obiettivo primario rimane quello di far crescere talenti che, partendo dalle giovanili, possano raggiungere i vertici del basket nazionale. Con il rinnovo di questa collaborazione, Dinamo Brindisi e Aurora Brindisi rafforzano il loro impegno nel costruire un vivaio solido e competitivo, capace di formare atleti pronti ad affrontare con successo le sfide del basket senior e di contribuire al successo del movimento cestistico brindisino.

“E’ con grande piacere che comunichiamo il prosieguo della collaborazione con l’Aurora Basket Brindisi che anche nella prossima stagione sarà la nostra società satellite – afferma Dario Recchia, General Manager della Dinamo. – Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, in cui sono state gettate le fondamenta per una proficua collaborazione, quest’anno stiamo lavorando per continuare a migliorare e offrire a tanti giovani del territorio e non la possibilità di crescere in uno dei migliori centri di formazione italiani e di sfidarsi in un campionato di alto livello come la serie B Interregionale. Un ringraziamento speciale va ai nostri rispettivi proprietari e dirigenti che hanno lavorato intensamente durante l’estate per pianificare la stagione, nonchè ai rispettivi staff tecnici (il coach Cristofaro per la Dinamo e il coach Sordi per l’Aurora) che avranno il delicato compito di seguire lo sviluppo tecnico dei giovani. Un ringraziamento va anche al General Manager dell’Aurora, Fabio Spagnolo, la cui disponibilitá e collaborazione sono fondamentali per portare avanti i nostri progetti. Sono convinto che la sinergia e la collaborazione tra le nostre società porteranno solo benefici alla crescita e alla valorizzazione dei giovani che parteciperanno a questo progetto, in cui potranno confrontarsi in un ambiente ideale per migliorarsi, giocare e divertirsi”.

Anche il GM dell’Aurora Fabio Spagnolo ha espresso grande soddisfazione per il rinnnovo dell’accordo: “Siamo felici che il progetto Dinamo-Aurora possa continuare anche nella prossima stagione sportiva. La nostra società lavora con impegno e responsabilità per offrire un percorso giovanile che assicuri ai nostri atleti le migliori opportunità di crescita umana e sportiva. La collaborazione con la Dinamo, una società ben strutturata a livello organizzativo e tecnico, ci permette di coinvolgere i nostri atleti in allenamenti e, se lo meritano, in partite nel contesto senior della B Interregionale, campionato che sta diventando sempre più di riferimento per settori giovanili di prestigio e club di serie A (vedi Milano e Derthona) per lo sviluppo dei giovani dei propri vivai. Questa collaborazione è strategica sia nel presente che per il futuro poiché ci consente di avvicinare gli atleti a livello locale, nazionale e internazionale, offrendo loro un progetto giovanile affidabile e un ambiente senior competitivo per la loro crescita”.