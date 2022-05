RINNOVO RSU DAR – GRUPPO DEMA: I LAVORATORI HANNO SCELTO LA FIM CISL

Ancora una giornata proficua per i metalmeccanici cislini del territorio brindisino, che continuano a raccogliere i frutti del lavoro effettuato negli ultimi anni.

Al termine dello scrutinio, nella DAR S.r.l. gruppo DEMA – storica azienda del territorio di Brindisi (ex GSE Industria Aeronautica) specializzata nell’assemblaggio di parti strutturali per aerei, verniciatura e laminazione con sedi in diverse città italiane – la Fim Cisl ha ottenuto un ottimo risultato, eleggendo una Rsu su tre elegibili e diventando seconda organizzazione.

«Una tornata elettorale ricca di soddisfazioni per i colori della Fim Cisl – dichiara l’operatore Fim, Celestino Bruni – che premia gli sforzi profusi anche sul territorio brindisino dell’organizzazione. Numeri importanti che hanno visto il 20% delle lavoratrici e dei lavoratori scegliere di farsi rappresentare dalla Fim. Un grazie alle donne e agli uomini della Fim Cisl Taranto Brindisi per l’impegno profuso fin qui, certo che il lavoro quotidiano sul campo paga sempre. La strada intrapresa è quella giusta».

Soddisfatto anche il segretario generale della Fim Cisl Taranto Brindisi, Michele Tamburrano per il risultato della squadra.

«Il gruppo fimmino ha lavorato bene, lo dimostrano i numeri ottenuti. La Fim ha ottenuto un grande risultato – aggiunge Tamburrano – conquistando la Rsu dopo oltre un decennio. Mi sento in dovere di ringraziare i candidati Alessandro Volpe e Andrea Maggiore, neo-eletto Rsu, i componenti la Commissione elettorale, gli scrutatori ma – conclude – soprattutto tutte le maestranze che ci hanno scelto per rappresentarle, premiando un sindacato che non lascia mai soli i lavoratori costruendo con loro il futuro».