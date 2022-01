RINNOVO RSU TSM – LAVORATRICI E LAVORATORI HANNO SCELTO LA FIM/CISL

RINNOVO RSU TSM: Le lavoratrici e i lavoratori scelgono la Fim Cisl.

Giornata di gloria per i metalmeccanici cislini del territorio brindisino, che raccolgono i frutti del lavoro effettuato negli untimi anni. Al termine dello scrutinio, nella TSM srl, storica azienda brindisina specializzata nelle attività di trattamenti superficiali anticorrosivi e rivestimenti speciali dei metalli con sedi in diverse città italiane, la Fim Cisl ha ottenuto un ampio successo eleggendo tre Rsu su tre elegibili.

Da segnalare l’affermazione di Franco Siliberto, risultato il più suffragato, ed eletto insieme a Francesco Sergio e Massimo Bello.

«Una tornata elettorale ricca di soddisfazioni per i colori della Fim Cisl – dichiara l’operatore Fim, Gianluca Volpe – che premia gli sforzi profusi anche sul territorio brindisino dell’organizzazione. Numeri importanti che hanno visto la maggioranza delle lavoratrici e lavoratori scegliere da chi farsi rappresentare. Un grazie alle donne e agli uomini della Fim Cisl Taranto Brindisi per l’impegno profuso fin qui, certo che il lavoro quotidiano sul campo paga sempre. La strada intrapresa è quella giusta».

Soddisfatto anche il segretario generale della Fim Cisl Taranto Brindisi, Michele Tamburrano per il risultato della squadra. «Il gruppo fimmino ha lavorato bene, lo dimostrano i numeri ottenuti. La Fim ha ottenuto un risultato incredibile – aggiunge Tamburrano – non solo confermando i consensi dei precedenti rinnovi, ma incrementandoli. Mi sento in dovere di ringraziare tutti i candidati, i componenti la Commissione elettorale, gli scrutatori ma – conclude – soprattutto i lavoratori che ci hanno scelto per rappresentarli premiando un sindacato che non lascia mai soli i lavoratori ma costruisce con loro il futuro».