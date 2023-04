RINVIATA PER MALTEMPO LA “PASQUETTA BRINDISINA 2023”

Rinviata, a causa delle previsioni meteo avverse “La Pasquetta brindisina” 2023. La seconda edizione del grande evento, patrocinato dal Comune di Brindisi e organizzato dal Maestro Carmine Iaia che sarebbe dovuto partire domani, vigilia della Santa Pasqua, sarà recuperata, come già sperimentato un anno fa con grande successo, i prossimi 23, 24 e 25 aprile 2023 presso il Parco “19 maggio 2012” (noto come Parco Cillarese).



Benchè fosse tutto pronto, la prospettiva meteorologica ha messo l’organizzazione nelle condizioni di rimandare l’importante appuntamento nella tre giorni della Festa della Liberazione. Del resto, per il Maestro Carmine Iaia, quello di regalare momenti di festa e di aggregazione che permettano ai concittadini di Brindisi di restare nella propria città anziché cercare divertimento altrove è ormai un impegno irrinunciabile.



L’appuntamento con la grande carovana del divertimento è solo rimandato quindi, con la possibilitá, per adulti e bambini di cimentarsi in vari sport e magari, trovare quello che fa per loro, tantissima animazione per i piú piccoli: baby dance, trucca bimbi, giostre, gonfiabili e ancora, l’immancabile area Food dolce e salata.