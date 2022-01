RINVIATO AL 10 MARZO “EDUARDO MIO” CON LINA SASTRI



Per ragioni riconducibili all’emergenza sanitaria, lo spettacolo “Eduardo mio” di e con Lina Sastri, in cartellone il 24 gennaio al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, è stato rinviato a giovedì 10 marzo, con sipario alle ore 20.30. I possessori di biglietto e di abbonamento possono mantenere lo stesso titolo di accesso per l’ingresso nella nuova data. Biglietti disponibili in botteghino e online sul circuito Vivaticket.com. Info biglietteria 0831 562554 e www.nuovoteatroverdi.com.



Nello spettacolo, in parole, musica e poesia, l’autrice e interprete racconta il grande drammaturgo, a più di 120 anni dalla nascita. Un omaggio sentito e appassionato a Eduardo De Filippo, da parte di chi lo ha conosciuto e dallo stesso maestro è stata apprezzata e incoraggiata. Attrice, cantante, autrice, regista, artista di palcoscenico, Lina Sastri ha lavorato in teatro proprio con Eduardo che ne comprese appieno le doti. Fu lui stesso, infatti, nel corso di una intervista a Gianni Minà ad affermare che «Certe possibilità nascono con le persone. Lei non sapeva di essere brava, io gliel’ho fatto sapere, questo è tutto».