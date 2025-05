Rinvio nuovo gestore rifiuti – Luperti e Greco: E’ inammissibile che si posticipi ancora il cambio di gestore del servizio di raccolta. Per Teorema, invece, avvenne tutto in poche ore…

Con apposita determina dirigenziale, il Comune di Brindisi ha disposto il rinvio dell’avvio del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani dall’1 alla mezzanotte del 14 giugno. Il tutto, per adempimenti burocratici che sono già in corso di definizione. La scelta attuate dal dirigente, con l’evidente consenso dell’Amministrazione Comunale, va in netto contrasto con quanto questa stessa Amministrazione ha fatto nell’ottobre del 2023 quando il cambio di gestore avvenne in tutta fretta per effetto di una determina dirigenziale dell’avv. Mario marino Guadalupi, all’epoca dirigente del settore ambiente.

Cosa è cambiato da quella data ad oggi? Perché per Teorema ci fu tanta fretta ed oggi si continua a perdere tempo, costringendo i brindisini a vivere in condizioni igienico-sanitarie da terzo mondo? Come mai a Teknoservice non è stata offerta la stessa piena collaborazione (vedi capannone comunale ceduto in tutta fretta e a due soldi), così come accaduto con Teorema?

Sull’accaduto faccia chiarezza il Sindaco perché è ciò che è avvenuto in queste ore è davvero inaccettabile.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali