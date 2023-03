RIONE PARADISO – MAI DECOLLATO IL PROGETTO DELLA “CORAZZATA”

Paradiso. Storie di promesse annunciate e mai mantenute. Questo il sunto sintetico della storia recente del quartiere Paradiso, comune un po’ a tutte le altre zone periferiche della città. Strade dissestate e rotte, marciapiedi divelti e quelli esistenti troppo spigolosi, lavori iniziati e mai portati a termine, scelte urbanistiche molto opinabili. Ma la vera “perla” e’ costituita dalla “Corazzata” , in cui avrebbe dovuto insistere il cuore commerciale del quartiere, nei pressi della Chiesa. Le intenzioni erano buone, anzi ottime, con promesse datantissimi anni, ma la realtà odierna e’ pessima. Non e’ stato fatto nulla. Una visione da terzo mondo, con locali vecchi, rotti, sudici, senza una programmazione di rilancio vero e proprio. La gente e’ esasperata e ha chiesto aiuto al nostro giornale per denunciate lo stato delle cose.