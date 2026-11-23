Riparte a Brindisi il dicembre solidale del “TUFFO DI CAPODANNO” giunto alla sua 17.a edizione, forte di una tradizione che continua a crescere ed emozionare. L’iniziativa senza scopo di lucro da sempre legata alla solidarietà e la cui organizzazione è firmata dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso rappresenta ormai un passaggio immancabile della tradizione brindisina.



I dettagli della Edizione 2027 della goliardata tutto cuore saranno presentati ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 26 novembre alle ore 11 presso la Sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi. L’incontro con i giornalisti, durante il quale sarà presentata la maglia ufficiale della XVII edizione, sarà moderato dal giornalista Nico Lorusso alla presenza istituzionale del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Lucia Avantaggiato, dell’Assessore allo Sport Teodoro Scarano, dell’Assessore ai Servizi Sociali Ercole Saponaro con la partecipazione di Diego Provinzano, Presidente dell’Associazione “Volare in Salento”, Valeria Miglietta Presidente dell’Associazione “Shalom Adonai” di Brindisi, e un rappresentante della Redazione Sportiva di Antenna Sud. Alla conferenza in veste di testimonial ufficiale della XVII edizione l’atleta brindisino e pluricampione italiano di ParaKarate Gabriele Ceglie che accompagnerà l’evento in tutte le sue fasi.



Patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Brindisi ed inserito nel cartellone natalizio degli eventi comunali, il “TUFFO DI CAPODANNO” che può contare su un gruppo organizzativo composto dai brindisini Alessandro Barba, Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Emanuele Caroli, Alessandro Cazzato, Maria Grazia Chiechi, Giampiero Prutentino e Adriano Zezza, riprenderà ufficialmente domenica 6 dicembre 2026 con l’avvio delle iscrizioni per la XVII Edizione, grazie all’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi by ALLEGRINI e la collaborazione di “Puliamoilmarebrindisi” rappresentato da Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo e “Uniti per lo Sport” Brindisi del Presidente Carmine Iaia. Si rinnova per l’occasione la collaborazione con l’Associazione “Volare in Salento” del Presidente Diego Provinzano, specializzata in voli panoramici condivisi che, salvo condizioni meteorologiche avverse, tornerà con i propri mezzi aerei a sorvolare la Conca con a bordo macchina fotografica e telecamera pronte a catturare le suggestive immagini dei momenti più significativi dell’evento. Prospettiva diametralmente opposta quella offerta dall’Associazione ScubaDive Brindisi del Sub e Presidente Giuseppe Mesiano che insieme agli altri associati documenteranno l’appuntamento con riprese e foto dal fondo marino.



Una importante novità è rappresentata dalla location di raccolta iscrizioni: sarà infatti la sede della Impresa Portuale Briamo s.r.l. di Brindisi in viale Domenico Mennitti n. 50 (ex via del Mare) gradita new entry, ad ospitare le adesioni per l’edizione 2027. In uno stand allestito per l’occasione, a partire da domenica 6 dicembre e fino al 31 dicembre 2026 tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell’iniziativa, i neofiti e i curiosi potranno ricevere informazioni in base al seguente calendario: dal 6 al 22 dicembre tutti i venerdì ore 17:30-20:00 (solo pomeriggio) il sabato e la domenica ore 10:30-12:30/17:30-20:00 (mattina e pomeriggio), mentre dal 23 dicembre dal lunedì alla domenica 10:30-12:30/17:30-20:00 (mattina e pomeriggio) e, volendo, potranno partecipare alla consueta raccolta fondi anche con una semplice offerta.

A coloro che invece aderiranno all’iniziativa, come ogni anno, in cambio di una piccola donazione gli organizzatori consegneranno la maglia della sedicesima edizione e il biglietto della lotteria per l’assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi. Sarà tuttavia possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2027 direttamente alla “Conca”. Per informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare i numeri 393/58.21.619 – 329/80.59.256.



L’iniziativa prosegue quindi il suo legame con la solidarietà e anche in questa occasione ha individuato un nuovo beneficiario. La raccolta fondi dell’edizione 2027 sarà destinata a beneficio del sostegno alimentare delle 600 famiglie brindisine assistite attraverso il Brinm@rket (Market Solidale) gestito dall’ODV Shalom Adonai.



Confermato per l’11° anno il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio targato Asd Escape To Tuscany Triathlon del Presidente Aldo Angeli ideatore del motto “Hai Freddo?…STAY HOME”. Il “Tuffo Di Capodanno” ha Brindisi tra le città mondiali eccentricamente il primo giorno dell’anno nuovo e una tra le poche a prevedere la beneficenza. Un modo alternativo di festeggiare il capodanno, aperto a tutta la cittadinanza e spettacolo unico ed imperdibile per quanti vi assistono come spettatori. Per chi non potrà raggiungere la Conca, potrà seguire la Diretta Tv sull’emittente Antenna Sud, media partner dell’evento per il 9° anno consecutivo.





