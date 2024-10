Riparte il Brindisi Performing Arts Festival. Appuntamenti dal 15 al 17 novembre

Il debutto di Orme Nella nuova produzione della AlphaZTL, i danzatori professionisti della compagnia saranno affiancati dai detenuti della Casa Circondariale di Brindisi, che vedranno coronato il lungo percorso di lavoro svolto durante il laboratorio di danza contemporanea tenuto in carcere dalla compagnia nell’ultimo anno.

Orme mette in scena eventi grandi e piccoli della nostra storia recente che hanno impresso in ognuno di noi un ricordo o persino un trauma: il Tuca Tuca e la pandemia, i mondiali di calcio ‘82 e la caduta delle Torri Gemelle, le stragi in mare, l’uomo sulla luna, il diritto di voto alle donne. Attraverso questi eventi e molti altri, ORME racconta l’importanza della libertà di amare e di essere, la lotta per i diritti civili, i sogni infranti dei bambini, le persecuzioni razziali, la paura di morire e di vivere. Sarà un viaggio collettivo nelle storie che hanno segnato il mondo e l’uomo. Eventi da cui trarre insegnamenti, per sempre. Con Orme continua il progetto di inclusione sociale e lavorativa: i detenuti, come i danzatori professionisti, riceveranno regolare compenso per il periodo di prove conclusivo e per i giorni di spettacoli. Lo spettacolo sarà in scena il 15 e 16 novembre Teatro Don Bosco di Brindisi e il 17 novembre al Teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico. I biglietti sono in vendita qui.