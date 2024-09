“Ripartiamo in Madagascar”: la Cooperativa San Bernardo pronta per la sua prima missione umanitaria

Con i bagagli pronti e il cuore pieno di entusiasmo, la delegazione della Cooperativa San Bernardo si appresta a partire per il suo primo viaggio umanitario in Madagascar. Dal 4 al 14 settembre, un team di volontari composto da medici, infermieri e operatori socio-sanitari sarà impegnato in una missione sanitaria che promette di cambiare la vita di molti.

La scelta di questa destinazione non è casuale, come spiega Giuseppe Natale, Direttore Generale della Cooperativa San Bernardo: “Solo l’1% della popolazione locale ha accesso alle cure mediche di base, una situazione allarmante a cui non potevamo rimanere indifferenti. Abbiamo deciso di agire, di portare sollievo e speranza a chi ne ha più bisogno.”

La missione, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, dall’ASL di Brindisi e dal Comune di Latiano, si svolgerà presso il Villaggio di Morondava, su invito del Vescovo Marie Fabien Raharilamboniaina. Qui, la delegazione offrirà sostegno sanitario agli ospedali e agli orfanotrofi della zona, oltre a visite e screening medici, con particolare attenzione agli ambiti ginecologico e nefrologico.

Grazie a una straordinaria campagna di crowdfunding, sono stati raccolti oltre 200 kg di farmaci, vestiti, materiale didattico, cancelleria e giocattoli, che verranno donati alla popolazione locale. Il materiale in eccedenza sarà utilizzato per le prossime missioni, già in programma per la prossima primavera, dando così continuità all’aiuto umanitario.

“Questa valanga di generosità ha contagiato dipendenti, cittadini, enti privati, associazioni e istituzioni”, commenta Natale. “Ogni contributo, seppur minimo, è fondamentale per rendere possibile il cambiamento e affrontare, insieme, questa grande sfida umanitaria.”

Con il cuore pieno di speranza e determinazione, la Cooperativa San Bernardo è pronta a partire per il Madagascar, con l’obiettivo di portare sollievo e speranza a una popolazione in grave difficoltà.e difficoltà.