Ripartono gli appuntamenti dedicati alla scoperta e alla valorizzazione di Ceglie Messapica in tutta la sua bellezza. Il programma Ceglie Reload nasce in perfetta continuità con le azioni di potenziamento dell’Info Point turistico portate avanti nell’ultimo periodo, confermando l’impegno nel raccontare le meraviglie della Terra dei Messapi attraverso un’accoglienza attiva, attrattiva e di qualità. Laboratori, escursioni a piedi, esplorazioni nelle Grotte di Montevicoli e cicloescursioni diventano il filo conduttore per esplorare il patrimonio naturale e storico del territorio, offrendo ai cittadini e ai visitatori nuove chiavi di lettura del paesaggio rurale e dei suoi segreti. CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Ceglie Carsica – visita alle Grotte di Montevicoli

22 febbraio e 15 marzo, ore 9:30 e ore 11:00

1 marzo e 29 marzo, ore 16:00 e ore 17:30 ArcheoLab- Trekking con laboratorio archeologico

1 marzo ore 10.00 Cicloescursione – Alla ricerca dell’acqua

8 marzo: ore 9:30 Trekking – A piedi tra le erbe spontanee

22 marzo: ore 9:30 Tutte le attività sono gratuite, realizzate a cura della Cooperativa Thalassia in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica. PRENOTAZIONI

www.cooperativathalassia.it/calendario WhatsApp: +39 331 9277579 Dato il limite di posti per garantire la qualità del servizio e la tutela dei luoghi, la prenotazione è obbligatoria.