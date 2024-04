Ripetitore telefonico a Carovigno – Il PD sollecita la sospensione dell’installazione

All’attenzione di

Sindaco di Carovigno

Dott. Massimo Vittorio Lanzilotti

Ass. Ambiente Comune di Carovigno

Dott.ssa Annamaria Saponaro



e.p.c.

Dipartimento Ambiente Provinciale – DAP Brindisi



Presidente Nazionale CO.NA.CEM

(Coordinamento Nazionale per la tutela dei campi elettromagnetici)

Dott.ssa Daniela Dussin



A.M.I.C.A.

Associazione Malattie da Intossicazione Cronica e Ambientale

Rischio elettromagnetico



CAROVIGNO



OGGETTO: INSTALLAZIONE RIPETITORE TELEFONICO



Vi scriviamo in conseguenza delle innumerevoli segnalazioni pervenuteci dai

Cittadini in questi giorni, a seguito dell’installazione in corso di un ripetitore telefonico,

presso via Specchia nei pressi dell’incrocio con viale Foggia in Carovigno.

Questo argomento desta da sempre un vivo interesse ed una forte preoccupazione in

larga parte della popolazione, consapevoli altresì del fatto che la libertà delle compagnie

telefoniche di installare ripetitori non possa essere incontrollata e soprattutto in contrasto

con il diritto alla salute.

A questo proposito chiediamo che l’Amministrazione Comunale, compatibilmente alle

proprie competenze, si adoperi per:

sospensione installazione ripetitore;

divulgazione parere organi preposti e iter autorizzativo installazione ripetitore.

A tal riguardo per le motivazioni sopra citate, il Partito Democratico di Carovigno oltre alla

piena disponibilità nei confronti dei Cittadini interessati, ai sit-in in programma e alla

raccolta firme avviata dagli stessi in queste ore, si riserva di adoperarsi tramite richiesta

ufficiale di intervento ARPA e successivamente se necessario tramite i propri legali con

ricorso al TAR per chiedere la sospensione dell’installazione del ripetitore e la rimozione

dello stesso.

In attesa di un Vostro celere riscontro, porgiamo Distinti Saluti.



Circolo PD di Carovigno