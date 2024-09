Riprende l’attività il coro polifonico “Mater Misericordiae”

Oggi, venerdì 13 settembre, dopo la pausa estiva, il Coro Polifonico “Mater Misericordiae”,diretto dal M° Anna Maria Sabino Pasquale, riprende la sua attività presso la Parrocchia

SS. Resurrezione (quartiere Cappuccini). Questo periodo sarà dedicato anche,

all’inserimento delle voci nuove: gli aspiranti cantori possono presentarsi il venerdì

dalle 19 alle 20 presso i locali della Parrocchia. Invitiamo chiunque abbia voglia di

provare il piacere del canto corale, ad unirsi al gruppo per vivere insieme questo nuovo

anno corale che si apre, che sarà ricco di nuovi e importanti appuntamenti. Non è

richiesta una specifica conoscenza della musica o pregresse esperienze canore di

qualsiasi tipo. Sono invece fondamentali buona volontà e costanza.

Il Coro Polifonico “Mater Misericordiae”, nasce l’8 marzo 2019 e debutta 16 giugno

2019 con il concerto per soli, coro e orchestra da camera “Testimoni dell’Amore,

chiamati alla Santità” riscuotendo ampi consensi. Il 14 dicembre 2019, il Coro tiene il

suo secondo concerto, “Pacem in Terris”, Concerto di Natale per soli, coro, coro di

voci bianche e orchestra, eseguendo alcuni tra i più celebri brani natalizi della

tradizione nazionale e internazionale. Il 27 Febbraio 2020, in occasione del Giubileo

Lauretano, ha eseguito il concerto “Omaggio a Maria”, alla presenza delle autorità

cittadine e dell’Aeronautica militare. Durante il periodo di pandemia ha realizzato due

video online con l’orchestra da camera “Mater Misericordiae” in occasione della festa

di Maria Mediatrice e del Natale.

Il 12 giugno 2022 ha eseguito il concerto per solo, coro, orchestra da camera e voce

recitante, “Magnificat, un incontro con Maria”, il 23 ottobre in occasione della

Consacrazione alla Vergina Maria della Comunità Parrocchiale ha realizzato “O

Santissima”, momento musicale per solo, coro, organo e voce recitante.

Il 23 dicembre 2022, “Bue Christmas”, concerto di Natale di solidarietà per l’autismo,

per soli, coro, coro di voci bianche e orchestra, riscuotendo ampi consensi. Il 24 marzo

2023, in occasione della festa della Dedicazione della Chiesa SS. Resurrezione, ha

eseguito, alla presenza dell’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, Mons. Giovanni Intini, il

Concerto “Magnificat”. Domenica 4 giugno 2023 ha eseguito il concerto per solo, coro

e orchestra “Voci nel tempo”, un viaggio emozionale attraverso un affascinante

excursus storico-musicale, che ha visto protagonista la compagine corale, passando

dalle sonorità classiche e brillanti di Mozart, alle suggestioni delle romanze operistiche

di Verdi, fino ad arrivare alle coinvolgenti melodie delle colonne sonore dei nostri

giorni. Il 17 dicembre, alla presenza dell’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, tiene il

Concerto di Natale “Christmas Carols”, per solo, coro, orchestra da camera e voce

narrante, dove oltre all’esecuzione dei più celebri brani natalizi della tradizione

nazionale e internazionale, il coro ha eseguito brani tratti dalle colonne sonore dei film

di Natale tra i più iconici della storia del cinema.

Domenica 18 febbraio 2024, in occasione della Festa del Patrocinio della Madonna del

Carmine, si è esibito nella Chiesa Madre di Mesagne con il Concerto Meditazione sulla

figura della Vergine Maria. Il 21 marzo ha eseguito, in occasione della Festa

Quaresimale dell’Addolorata presso la Parrocchia SS. Addolorata – La Pietà in

Brindisi, il Concerto Meditazione “Poema della Croce, la follia dell’Amore”, ripetendo

l’esecuzione la Domenica delle Palme nella Parrocchia SS. Resurrezione in Brindisi.

Il 16 giugno ha animato la Solenne Celebrazione Eucaristica in occasione dei

festeggiamenti della Madonna della Consolazione, Patrona della Parrocchia SS.

Resurrezione,

Attualmente il coro è composto da circa 40 cantori e diretto, fin dalla sua fondazione,

dal M° Anna Maria Sabino Pasquale.