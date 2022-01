RIPRESE LE RICERCHE DELLA DONNA SCOMPARSA A MESAGNE

Sono riprese stamattina alle 6 le ricerche di Angela Grande, la donna mesagnese di cui non si hanno più notizie dalla mezzanotte di venerdì scorso. Uomini della forze dell’ordine, vigili del fuoco e squadre di volontari stanno battendo palmo a palmo il territorio cittadino e in volo ci sono anche i droni dei vigili del fuoco. Sull’accaduto, tra l’altro, alle 12 è prevista una riunione della cabina di regia istituita dal Prefetto Bellantoni proprio per coordinare le ricerche. Nella giornata di venerdì Angela Grande era uscita fuoristrada con la sua autovettura mentre si recava ad Oria. Da qui il ricovero all’ospedale di Francavilla Fontana e la sua richiesta di essere dimessa dopo qualche ora. Nella tarda serata, poi, si è allontanata da casa senza telefonino e senza borsa con i suoi effetti personali.