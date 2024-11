Ripristinata la “Stanza dell’Accoglienza” presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi

Presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi, si è tenuta la cerimonia di consegna del service “Una vita per la Vita”, con l’allestimento realizzato dal Rotary International, distretto 2120, a cura del Rotary Club Brindisi e del Rotary Club Brindisi Valesio. Purtroppo, durante il terribile periodo del covid, la stanza, inaugurata anni prima, era stata adibita ad altri scopi e anche gli arredi erano dispersi. Fortunatamente, grazie all’impegno dei Club Rotary, la “Stanza dell’Accoglienza” è stata ripristinata ed è utile focalizzare l’importanza di un luogo che serve ad informare i parenti dei pazienti ricoverati nel reparto sull’importanza della donazione di organi, allo scopo di incrementarne il numero. Sono pazienti che, per le loro condizioni pre-terminali, sono possibili candidati all’espianto di organi destinati a essere trapiantati. Un momento difficile che un ambiente più discreto può aiutare a essere meno tragico. Uno degli obiettivi che il Rotary International porta avanti con convinzione e impegno è proprio quello di promuovere la cultura della donazione organi. Scegliere di donare organi consapevolmente e volontariamente è importante perché, da questo gesto, può dipendere la vita di tante persone. Bisogna informarsi e decidere di non essere egoisti ed indifferenti. Un ringraziamento ai Rotary Club e all’azienda sanitaria che si sono impegnati, dimostrando sensibilità e condivisione verso problematiche urgenti. Anna Consales