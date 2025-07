“Questa mattina è stata ripristinata l’erogazione idrica nello stabile di via Mantegna 4, interrotta ieri pomeriggio da Aqp come già accaduto in passato”. Il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, lo ha reso noto a conclusione dell’esito positivo dell’intervento, sollecitato anche dalla Asl stante la presenza nello stabile di persone fragili.

“Non è la prima volta che Aqp adotta questa modalità a fine settimana di lavoro – ha osservato il sindaco – e il tutto è stato possibile risolvere grazie alla sollecitudine dell’assessore ai Servizi sociali, Ercole Saponaro, e al geometra Franco Rollo, che cura per il Comune l’amministrazione degli stabili comunali. Nel prosieguo saranno affrontati i temi che hanno portato all’interruzione idrica – ha concluso il sindaco -. Ora premeva che l’erogazione dell’acqua fosse riattivata prontamente”.