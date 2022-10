Ne dà notizia il sindaco Rossi:

Dall’Acquedotto pugliese mi hanno comunicato che i lavori di ripristino del guasto sulla rete idrica sono stati completati. Gradualmente inizia il riempimento della rete che porterà a livelli normali la fornitura di acqua in città.

Ringrazio AQP per l’importante intervento odierno e per il costante aggiornamento sui lavori.