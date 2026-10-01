Ripristino dell’illuminazione pubblica – Luperti (Fi): finalmente assegnati gli interventi in diverse aree del territorio

Dopo anni di attesa, finalmente sono stati assegnati gli interventi per il ripristino dell’illuminazione pubblica e dei corpi illuminanti in alcune zone del territorio che da tempo presentavano criticità.

Gli interventi riguarderanno, in particolare, l’area Nuova Idea, la SP 81 – via Stazione nella zona di Tuturano, l’area dell’AP 43 e l’incrocio con la SP 80.

Si tratta di interventi attesi da tempo dai cittadini e che rappresentano un importante passo avanti per garantire maggiore sicurezza e una migliore fruibilità delle strade e delle aree interessate.

Come consigliere provinciale, continuerò a rappresentare le esigenze della nostra città all’interno dell’Ente Provincia, portando all’attenzione degli uffici e degli organi competenti le problematiche segnalate quotidianamente dal territorio.

Un lavoro che prosegue anche grazie alla collaborazione di numerosi cittadini, che con le loro segnalazioni contribuiscono concretamente a individuare le criticità e a sollecitare le istituzioni affinché vengano affrontate.

Andiamo avanti, con ascolto, presenza e attenzione alle esigenze della nostra comunità.

Lino Luperti

Capogruppo di Forza Italia al consiglio provinciale di Brindisi