Ripristino e Riapertura del PalaZumbo di Brindisi. L’Amministrazione si scusa…

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è in corso il ripristino e la prossima riapertura del PalaZumbo di Brindisi, chiuso in seguito a un’ordinanza che ne aveva interdetto l’utilizzo a causa delle condizioni compromesse del parquet. Durante il periodo di chiusura, le attività delle società sportive sono state regolarmente trasferite presso il PalaMalagoli.

L’Ufficio Tecnico Comunale è attualmente impegnato nell’esecuzione delle verifiche necessarie per garantire la piena funzionalità e sicurezza del PalaZumbo. La priorità resta la definitiva messa in sicurezza del campo da gioco, che avverrà mediante la sostituzione del parquet danneggiato. I lavori saranno condotti con la massima celerità, consentendo la ripresa delle attività sportive presso la struttura a partire da giovedì 23 gennaio. Ciò garantirà la piena operatività dell’impianto per l’intera stagione agonistica, prevista fino a giugno 2025.

Parallelamente, nei prossimi giorni, l’Amministrazione Comunale procederà con l’analisi delle richieste per l’assegnazione ordinaria delle fasce orarie presso il PalaMalagoli, presentate dalle società sportive.

L’Amministrazione Comunale si scusa per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia tutti i cittadini per la comprensione e la collaborazione dimostrata in questa fase.

Assessore all’Impiantistica Sportiva, Giuliana Tedesco

Assessore allo Sport, Teodoro Scarano