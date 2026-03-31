Riprogrammazione della Settimana Santa dei Salesiani di Brindisi

La Parrocchia Salesiana di Brindisi informa i fedeli e tutta la cittadinanza che, a

seguito delle analisi diagnostiche effettuate nella mattinata di oggi, 31 marzo

2026, da un team di tecnici specializzati, si è resa necessaria la temporanea

chiusura della chiesa.

Tale decisione è stata presa per consentire lo svolgimento di interventi volti a

garantire la tutela degli stucchi della navata centrale e, soprattutto, la

sicurezza delle persone.

Si comunica, tuttavia, che tutte le liturgie della Settimana Santa si svolgeranno

regolarmente, ma saranno trasferite presso il Teatro dei Salesiani e l’adiacente

Sala “Grazia Balsamo”.

In particolare, saranno celebrate in teatro la Messa in Coena Domini (giovedì),

la Via Crucis (venerdì), la Veglia Pasquale (sabato) e la Messa di Pasqua

(domenica), mentre nella Sala “Grazia Balsamo” si terranno i momenti di

preghiera più raccolti.

Il programma completo e gli orari delle celebrazioni sono consultabili

direttamente in parrocchia.

La Parrocchia ringrazia sentitamente tutti i fedeli per la comprensione, la

pazienza e la collaborazione, confidando che questo tempo possa essere

vissuto nella comunione e nella reciproca fiducia proprie del tempo Pasquale.

Il Parroco, don Ercole Cinelli