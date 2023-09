Il Comitato spontaneo dei cittadini del paradiso, rappresentato da Luigi Vindice, ringrazia il sindaco Marchionna, gli uffici preposti dell’Amministrazione Comunale, Ecotecnica, BMS e la consigliera comunale Lucia Vantaggiato per l’interessamento personale sulla vicenda, per essere intervenuti per la riqualificazione e la bonifica di un’area del rione Paradiso ormai abbandonata da anni e divenuta una discarica abusiva.