Riqualificare attraverso l’arte – domani conferenza stampa a Palazzo di Città

RIQUALIFICARE ATTRAVERSO L’ARTE

Il legame Scuola – Territorio per l’attivazione di percorsi partecipativi e di cittadinanza attiva.

Avvicinare i giovani al pieno esercizio della democraticità e della partecipazione ai contesti di vita ed alla “res publica” attraverso azioni che li vedano direttamente protagonisti e coinvolti; è questo l’obiettivo che vede concordi Scuola ed Amministrazione Comunale nell’intento di dare attuazione al Progetto “Riqualificare attraverso l’Arte”.

Il Comune di Brindisi, con Delibera di Giunta Comunale n. 419/2023, ha dato slancio all’iniziativa proposta dal Liceo Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi nella condivisa consapevolezza dell’importanza di offrire ai giovani delle occasioni di educazione al senso civico funzionali all’attivazione di processi virtuosi di responsabilizzazione ed attivazione giovanile ai percorsi di cittadinanza attiva.

Il progetto, attraverso il pieno e fattivo coinvolgimento della componente scolastica giovanile, porrà le basi per la valorizzazione del territorio attraverso il recupero di parti urbane di interesse anche storico. In particolare, i “giovani artisti” saranno impegnati in interventi quali l’esecuzione di dipinto su supporto murario all’ingresso del parcheggio degli uffici comunali di Via San Nicolicchio oltre che sull’alzata della scalinata di Ripalta, ma anche nell’apposizione di pannelli dipinti all’interno del portico dell’ingresso del Liceo Artistico di Brindisi e basso rilievi sulla superficie di marmo all’ingresso del Liceo Musicale nei pressi degli scavi romani di via Casimiro.

Un’opportunità di crescita per i ragazzi che si misureranno con le specifiche competenze acquisite in ambito scolastico, oltre che occasione a livello comunitario per la messa in atto a livello locale di esperimenti di arte urbana partecipativa e rigenerativa sulla scorta di importanti esperienze artistiche urbane sia nazionali che europee.

Giovedi 01 febbraio p.v. alle ore 11.00 presso la “Sala Mario Marino Guadalupi” la Cerimonia di sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato alla presenza del Sindaco del Comune di Brindisi, dottor Giuseppe Marchionna e del Dirigente Scolastico del Liceo Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi, Prof.ssa Carmen Taurino.