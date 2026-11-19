Riqualificazione dell’impianto sportivo di Tuturano, la Giunta approva Documento di Indirizzo alla Progettazione grazie a un finanziamento di 500mila euro.

Nella mattinata di oggi, giovedì 19 novembre 2026, la Giunta comunale di Brindisi, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblico, Cosimo Elmo, ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e lo schema di Accordo per il trasferimento del contributo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello sport, relativi alla riqualificazione dell’impianto sportivo di Tuturano.

Sarà riqualificata, dunque, la struttura ubicata in via Colemi (ex SP79) – Strada poderale Santa Candida nel Comune di Brindisi grazie a un finanziamento di 500mila euro, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, e l’intervento è realizzato con il contributo del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’importo stanziato servirà per la “Nuova recinzione di separazione del campo da zona spettatori e spogliatoi”; il “Relamping dell’illuminazione del campo e la nuova illuminazione perimetrale e di emergenza”; nonché per la “Ristrutturazione gradonate, servizi igienici pubblico, spogliatoi atleti e ripristini pavimentazioni e vialetti aree esterne”.

“Gli interventi restituiranno alla struttura maggiore funzionalità, decoro, sicurezza e accessibilità”, ha spiegato l’assessore Elmo, che ha aggiunto: “Desidero rivolgere un ringraziamento personale all’on. Mauro D’Attis per l’attenzione e l’impegno che quotidianamente dedica al nostro territorio”.