“Riscatto liberale” – Caniglia invita tutti a unire le forze…

Carissimi amici LIBERALI,

come ben sapete da diverso tempo, con spirito di servizio, ci stiamo adoperando per

riunire tutti coloro di ispirazione liberale in una unica casa con l’intento di proporre tutti insieme ai cittadini elettori un disegno sociopolitico ed un programma operativo fattibile, ricco di idee e di timbro lberale che abbiano al centro la persona., E’ quello che ci ha sempre distinto e che ha sempre fatto la differenza.

Siamo certi di trovare anche in tutti Voi, quella chiarezza, voglia, spirito e tenacia che

hanno sempre caratterizzato la gente del fare. Questo è il momento di dimostrarlo ancora.

Il popolo di Puglia è chiamato ad eleggere in autunno il Presidente della Regione ed i Consiglieri regionali. Non è dato sapere, ad oggi, la data precisa della competizione elettorale, che taluni (bipartisan) vorrebbero rinviare al 2026. Necessita prepararci in tempo, comunque.

Questo appuntamento elettorale è importante, per chiunque sia di ispirazione liberale, e non è da perdere. .

Invito tutti ad unire le forze e presentare, Viva Dio, con consapevolezza e competrenza una lista che sia distintiva ed attrattiva.

E’ questa pietra miliare che comporterà certamente una grande visibilità ed una crescita liberale in senso lato.

Pertanto Vi invitiamo a dissipare ogni dubbio, perchè siamo convinti che uniti il successo non ci mancherà, sopattutto se agiremo con determinazione, consapevolezza e competenza.

Attendiamo vostra corrispondenza: angelocaniglia47@libero.it

Angelo Caniglia