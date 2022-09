RISCHIO IDROGEOLOGICO – A FASANO EFFETTUATA LA PULIZIA DEI CANALONI

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare la periodica pulizia dei canaloni di Montalbano e di contrada Fascianello, anche in vista dell’imminente stagione invernale, per garantire che il territorio sia in sicurezza in caso di forti piogge.

Al termine dei lavori di pulizia il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore all’Ambiente Gianluca Cisternino e il disaster manager del Comune di Fasano Angelo Decarolis hanno effettuato un sopralluogo nella zona dei canaloni per verificare che tutto fosse in sicurezza.

Il controllo e la pulizia delle aree continuerà con puntualità e costanza anche nelle prossime settimane (in queste ore sarà effettuata la pulizia di quello di Pezze) e durante tutto il periodo critico della stagione autunnale e invernale per ridurre al minimo qualsiasi rischio. Intanto continuano i lavori per la realizzazione dei nuovi canaloni di Pezze di Greco e di Fasano.

Due opere poderose che, grazie al finanziamento regionale, renderanno Fasano ancora più sicura.