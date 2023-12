RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL BRINDISINO. VERTICE IN PREFETTURA

Si è tenuta ieri 13 dicembre, presieduta dal Prefetto Michela La Iacona, una riunione finalizzata ad approfondire e condividere, con tutte le componenti del sistema di protezione civile, lo stato dell’arte del territorio provinciale e le misure di prevenzione da adottare per ridurre il rischio idrogeologico e idraulico in vista dell’imminente stagione invernale.

Sono intervenuti i Sindaci dei Comuni della provincia, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentanti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Dipartimento regionale di protezione civile, della Provincia di Brindisi, di ANAS, di RFI, del Consorzio Speciale per la bonifica dell’Arneo e del coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile.

Momento cruciale della riunione è stata l’illustrazione ai presenti di un pregevole, circostanziato documento realizzato per l’occasione dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, corredato da una documentazione fotografica delle criticità in atto esistenti sul territorio che ha permesso di rendere plasticamente evidenti le cause di vulnerabilità presenti, dovute alla mancanza di manutenzione ordinaria.

Il Prefetto pertanto, soffermandosi sulla forza espressiva delle immagini proiettate, ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’attività di prevenzione, con segnato riguardo alla necessità che i Sindaci in primis provvedano ad aggiornare i piani di protezione civile sulla base delle criticità legate all’evoluzione dei loro territori per lo sviluppo urbanistico e per le conseguenze di eventi significativi verificatisi in passato.

Ha, altresì, rimarcato l’importanza di effettuare tutte le opere necessarie per garantire la pulizia dei diversi canali presenti nella provincia, atteso che sempre più frequenti sono ormai i casi di precipitazioni improvvise che determinano allagamenti proprio in conseguenza dell’incuria.

A tal proposito, gli Amministratori locali hanno assicurato l’adozione di ogni utile iniziativa volta alla mitigazione dei rischi; il rappresentante del Consorzio Speciale per la bonifica dell’Arneo – competente per i predetti canali – ha partecipato la imminente cantierizzazione di interventi di manutenzione ordinaria che ricopriranno circa l’85% del reticolo idrografico di competenza per un importo complessivo di 2 milioni di euro e un importante intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale Patri per un importo complessivo di 5 milioni di euro.

A conclusione dell’incontro, che ha fatto registrare una significativa, responsabile partecipazione dei presenti, il Prefetto ha invitato tutti a proseguire nella direzione intrapresa di massima collaborazione istituzionale con la finalità comune di preservare il territorio riducendo al minimo possibile i rischi connessi agli eventi meteorologici avversi.