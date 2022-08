RISSA DI VIA PROV.LE SAN VITO – ADESSO SI FACCIA CHIAREZZA!

Dovranno essere gli agenti della polizia locale a fare chiarezza sull’episodio di violenza verificatosi ieri pomeriggio davanti ad un bar di via Provinciale San Vito e che ha visto protagonisti un giovane extracomunitario del Gambia ed un brindisino di 27 anni..Ad avere la peggio è stato il ragazzo di colore che ha rimefiato una frattura sl setto nasale. Le testimonianze raccolte e le versioni gornite dai due protagonisti fanno pensare ad una lite scoppiata per futili motivi, ma è necessario stabilirlo con certezza per escludere motivi razziali.