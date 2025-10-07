Rissa in piazza Cairoli – La Polizia denuncia 4 egiziani per rissa e danneggiamento aggravato

Come noto la sera del 26 agosto 2025, personale della Polizia di Stato ed in particolare dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Brindisi è intervenuto in Piazza Cairoli, ove numerosi cittadini avevano segnalato al Numero Unico di Emergenza – 112 una rissa tra diversi cittadini stranieri, le cui immagini nelle ore successive erano state diffuse anche sui social media.

Gli operatori dell’U.P.G.S.P., una volta giunti sul posto, accertata l’assenza degli stranieri che nel frattempo si erano dileguati, hanno effettuato una scrupolosa attività di escussione testimoniale finalizzata dapprima ad individuare il punto esatto della piazza in cui gli stessi si erano affrontati e successivamente a cogliere le descrizioni fisiche e dell’abbigliamento dei diversi contendenti. Gli stessi operatori, dopo i primissimi accertamenti, hanno poi individuato gli impianti di videosorveglianza utili alla ricostruzione della vicenda e all’identificazione dei responsabili della rissa, che a causa dei loro sconsiderati comportamenti avevano anche danneggiato beni di proprietà privata.

La scrupolosa attività di visione delle immagini riprese dagli impianti di video sorveglianza, ivi installati, ha effettivamente permesso di scorgere la presenza di circa 7/8 persone di nazionalità straniera che quella sera si sono affrontate scambiandosi vicendevolmente colpi, brandendo anche delle bottiglie di vetro. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti ad identificare 4 soggetti, tutti di nazionalità egiziana, due dei quali del 2004, uno del 1998 e uno del 2002.

Le evidenze investigative hanno permesso pertanto di deferire all’Autorità Giudiziaria i 4 soggetti identificati per i reati di rissa e danneggiamento aggravato.

L’Autorità Giudiziaria, a fronte delle risultanze messegli a disposizione, per cristallizzare ulteriormente il quadro probatorio a carico degli indagati, ha emesso un decreto di perquisizione personale e locale che i poliziotti dell’U.P.G.S.P. e della Squadra Mobile hanno eseguito nei giorni scorsi riuscendo a individuare e sequestrare parte dell’abbigliamento che gli stessi indossavano durante la rissa e che i poliziotti dell’U.P.G.S.P. avevano ben evidenziato nell’ambito della loro informativa di reato.

Le attività di indagine sono tuttora in corso al fine di individuare gli ulteriori partecipanti alla rissa e, sono al vaglio della Divisione Anticrimine le posizioni individuali dei soggetti, al fine dell’emanazione di provvedimenti amministrativi.

I controlli straordinari del territorio disposti dal Questore di Brindisi al fine di prevenire episodi analoghi proseguiranno incessantemente.