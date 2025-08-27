Rissa in piazza Cairoli – Zippo: “Perché il silenzio delle istituzioni?”

Destano sconcerto e profonda preoccupazione, tra i cittadini, le immagini relative alla rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri nella centralissima Piazza Cairoli tra i passanti increduli ed impauriti, alcuni dei quali di giovane età. Ad alimentare la paura tra gli esercenti della zona, i residenti ed i frequentatori del centro l’escalation di episodi non più isolati in cui si palesano situazioni di illegalità diffusa e manifestazioni di violenza fisica, anche attraverso l’utilizzo di armi bianche. Tali atti seguono furti nelle attività commerciali e la gestione di esercizi senza rispetto delle regole che disciplinano il commercio. Insomma il centro cittadino vede giorno dopo giorno avanzare un degrado sociale, urbanistico e commerciale senza precedenti con inevitabili ripercussioni su mercato immobiliare, sicurezza dei cittadini e qualità dell’offerta commerciale. Ma a fare clamore oltre l’episodio è il silenzio delle istituzioni e la mancanza di iniziative che consentano alle forze dell’ordine di andare oltre le normali attività di contrasto alle attività illecite. Serve una riflessione seria prima che sia troppo tardi. Il centro così come altre aree della città non possono essere lasciate in mano al malaffare, di questo Brindisi non ne ha proprio bisogno !

Giuseppe Zippo