Rissa in pieno centro – Corciulo (Confcommercio). “I cittadini hanno paura e quel tratto di centro storico rischia di trasformarsi in un deserto”

L’ennesima rissa tra extracomunitari verificatasi a ridosso del piazzale della Stazione ferroviaria rappresenta un fatto gravissimo perché contribuisce a desertificare un’ampia zona del centro cittadino. I cittadini, infatti, hanno paura perché – nonostante il lodevole aumento della presenza di uomini delle forze dell’ordine – piazza Crispi, corso Umberto, piazza Cairoli, via Cristoforo Colombo, via Mazzini, via Palestro, via Mario Pagano ed altre arterie sono diventate campo di battaglia di bande di ragazzi extracomunitari. Del resto, il tutto è dimostrato dalle scazzottate che si continuano a verificare e che ogni volta rischiano di vedere coinvolti anche donne e bambini che transitano in quelle strade.

E’ evidente che questa situazione rischia di appesantire ancor di più la crisi del commercio, già duramente colpito dalla grave situazione economica della città e da fattori ormai noti come il commercio online e la carenza di parcheggi.

Confcommercio, pertanto, nel chiedere un ulteriore aumento dei controlli, dichiara sin da ora la propria disponibilità ad un confronto per individuare ogni possibile soluzione ad un problema che si aggrava di giorno in giorno.

Gianni Corciulo – Presidente Confcommercio Brindisi