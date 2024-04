Rissa in viale Aldo Moro. Ferito un extracomunitario

Alle ore 18,15 circa una pattuglia della Polizia licale, in servizio di controllo del territorio in viale Aldo Moro, veniva allertata da passanti poiché era in corso nelle vicinanze uno scontro fisico tra alcune persone. Effettivamente gli agenti appena giunti assistevano ad una colluttazione tra tre persone (due delle quali extracomunitari: un cittadino dello Sri Lanka e uno del Bangladesh), uno armato di bastone, gli altri due con pietre. Gli operatori della PL separavano i contendenti: il cittadino bengalese (M.J., classe 1992) opponeva resistenza, tanto da dover essere immobilizzato e portato nel Comando di via della Torretta, per essere identificato e denunciato a piede libero. Il cittadino cingalese riportava una ferita lacero-contusa che richiedeva il trasporto in ospedale da parte del 118 per ricevere le cure del caso.