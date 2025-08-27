Facebook Instagram
Rissa tra extracomunitari, D’Attis (FI): “Ho chiesto al Questore controlli a tappeto. Bisogna restituire tranquillità ai cittadini di Brindisi”

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia e segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.
“Quanto accaduto nelle ultime ore a Brindisi e a Bari è gravissimo e richiede un’immediata risposta da parte dello Stato. In entrambi i casi le risse si sono verificate nei pressi delle stazioni ferroviarie, a conferma del fatto che proprio in questi luoghi bisogna potenziare i controlli e individuare chi li frequenta quotidianamente e per quali motivi.A Brindisi, in particolare, la presenza costante di extracomunitari nel piazzale della Stazione e in piazza Cairoli non è più tollerabile, soprattutto se si considerano le numerose segnalazioni dei cittadini che hanno subito molestie e assistito, da ultimo, alla rissa di ieri sera davanti a decine di passanti, tra cui donne e bambini. Proprio per questo, ho chiesto al Questore di Brindisi controlli a tappeto nell’intera zona, anche per verificare da chi viene frequentata la nostra città e quindi se ci sono elementi che possono generare situazioni di pericolo”.

