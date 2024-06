Ristrutturazione edificio ex Ministero delle Finanze – Agenzia del Territorio da destinare a sede dell’Università. Gara d’appalto terminata

Inizia a vedere la luce, anche se il percorso sarà molto lungo, il progetto di riqualificazione dell’edificio ex Agenzia delle Entrate, posto in via Nazario Sauro, nel cuore di Brindisi, primo passo verso la riqualificazione totale di quella zona. Con Determina dirigenziale n.843 del 25 giugno, il Comune di Brindisi ha infatti aggiudicato in favore della Società CANTIERI GENERALI S.p.A. corrente in Casarano (LE), la ristrutturazione dell’edificio ex Ministero delle Finanze – Agenzia del Territorio, da destinare a sede dell’Università. La ditta salentina ha ottenuto il punteggio totale pari a punti 93,117 e con il ribasso del 7,5% sull’importo da assoggettare a ribasso (4.809.422,27), e quindi per l’importo di €4.448.715,60=, oltre € 2.024.232,54 per costo della manodopera, € 131.809,00= per oneri della sicurezza, € 166.545,63 per progettazione esecutiva BIM per un totale di € 6.771.302,77 oltre IVA. La consegna dei lavori sarà in via d’urgenza per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, e perché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione Europea. Il Responsabile del procedimento (RUP) sarà l’arch. Marina Carrozzo che provvederà alla rideterminazione del quadro economico ed ai successivi adempimenti contabili. Questo l’elenco delle ditte che hanno partecipato alla gara d’appalto:

RH BUILDER SPA – FENIX Consorzio Stabile Scarl, ATI ILARIO GROUP SRL – PERRONE GLOBAL SERVICE SRL-E.T. ENGINEERING, ATI COSTRUZIONI FOCARAZZO SRL – ADDANTE GIOVANNI SRL – ARKE’, EDIL CO. S.R.L., ATI BAGNATO LUIGI – BG COSTRUZIONI DI BAGNATO GIANFRANCO, CANTIERI GENERALI S.P.A., CONSORZIO INNOVA SOCIETA’ COOPERATIVA, CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA, PROMOCOST SRL, COFINED S.R.L., CONSORZIO STABILE ARTEMIDE, RTI da Costituirsi tra M.G.M. SRL e SO.C.E.V. Srl, CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l. , NAVARRA GIACOMO/EK IMPIANTI SRL, CONSORZIO STABILE GRADE s.c.a.r.l. .