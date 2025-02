Rita Corciulo ha presentato il suo libro “Gocce d’Azzurro”, evento a cura del Rotary Club Brindisi

Presso Santa Spazio Culturale, Ex Convento S. Chiara, Brindisi, Rita Corciulo ha presentato il suo libro “Gocce d’Azzurro”. L’evento, che è stato organizzato dal Rotary Club Brindisi, ha richiamato un numeroso pubblico che ha voluto condividere una serata ricca di emozioni. Sono intervenuti: il dott. Giorgio Stomati, Presidente del Rotary Club Brindisi, e il dott. Mario Criscuolo, Assistente del Governatore. Ha dialogato con l’autrice, la giornalista Anna Consales. Gli interventi musicali sono stati a cura del duo “Intrecci”, con Silvia Corbelli (voce, percussioni), e Maria Chiara Stomati (voce, chitarra), che hanno eseguito cinque brani:”Everybody hurts”; “Luce”; “Se tu fossi qui”; “The scientist” e “Io che amo solo te”. “Con questo suo esordio, la poetessa Rita Corciulo farà subito breccia nei cuori più sensibili. La raccolta racchiude quelle che io definirei sessantadue pennellate d’autore; si tratta di poesie spesso brevi, essenziali, come gocce appunto, ma non per questo meno suggestive ed efficaci- Anna Pia Merico”. Rita ha letto e commentato alcune sue poesie:”Gocce d’azzurro”; “La voce del mare”; “Il mare della vita”; “A papà”; “Mano nella mano”; “Io”; “Lontano”; “Lapis”; “Lacrime”; “Tempo di noi” e “Incanto”. Tanti gli applausi al termine della presentazione. È seguito l’incontro con l’artista Silvia Del Genio che ha descritto le sue opere in esposizione nella sala. Particolare attenzione al quadro “Drops of Reef” che Silvia ha realizzato appositamente per l’occasione e che ha voluto donare al Rotary Club Brindisi. L’opera è stata messa in palio tramite un’estrazione tenutasi a fine serata e il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione “Oltre L’Orizzonte” di Brindisi, un’ulteriore conferma di quanto il Rotary sia sempre presente nel territorio con iniziative importanti. Durante la serata, inoltre, sono stati presentati tre nuovi soci che, sicuramente, arricchiranno la “famiglia” del Rotary Club Brindisi: Alessandra De Pascalis, Cesira Cafiero e Giuseppe D’Addario. Un evento che si è concluso con un allegro momento conviviale durante il quale è stato festeggiato il Presidente in occasione del suo compleanno. Una bella serata con tanta cultura, musica, arte, con uno sguardo, sempre presente, verso la solidarietà.