Ritanna Armeni ha presentato il suo libro:”A Roma non ci sono le montagne”

“Il racconto avvincente e sincero della pagina più discussa e meno conosciuta della Resistenza- Massimo Gramellini”. Presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, Ritanna Armeni ha presentato il suo nuovo libro:”A Roma non ci sono le montagne. Il romanzo di via Rasella: lotta, amore e libertà”. L’evento organizzato dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade e Feltrinelli Point Brindisi, per l’occasione ha visto la collaborazione con Nuovo Quotidiano di Puglia e ANPI Brindisi. Ha dialogato con l’autrice Rosario Tornesello, Direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia. La brindisina Ritanna Armeni è giornalista, scrittrice e opinionista. Nel suo romanzo storico, riesce a mettere in scena uno degli episodi più emblematici della Resistenza romana, dando voce ai partigiani romani che hanno dato origine a un’azione di guerra in via Rasella. Un episodio che, purtroppo, viene taciuto dai libri. All’attentato del 23 marzo 1944, con 33 tedeschi uccisi, fece, purtroppo, seguito la rappresaglia tedesca con l’eccidio delle Fosse Ardeatine e la condanna a morte di 335 italiani completamente estranei all’azione gappista. La scrittrice, con il suo romanzo storico, ha cercato di fare chiarezza sui fatti accaduti, con l’intento di dare voce a chi non l’ha mai avuta. Un incontro molto interessante che ha appassionato il numeroso pubblico presente. Anna Consales