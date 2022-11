RITARDI E APPROSSIMAZIONE PER LA PRIMA DEL MUSICAL “THE GREATEST SHOWMAN” AL VERDI

Presso il Nuovo Teatro Verdi è andato in scena il Musical “The Greatest Showman”, in prima nazionale. Sul palco vari artisti, tra attori e interpreti, coristi, ballerini, artisti circensi e di strada e ginnasti prevalentemente del territorio salentino. Lo spettacolo è dedicato alla storia di Phineas Taylor Barnum, inventore del circo e soprattutto scopritore di umanità. Imprenditore e circense statunitense, viene ricordato soprattutto per la capacità di attrarre spettatori al Ringling Bros. E Barnum & Bailey Circus, grazie ad un’intensa pubblicità murale e giornalistica. “The greatest showman” è uno spettacolo che coinvolge anche il sociale grazie alla collaborazione con l’associazione italiana persone down, un modo per comprendere che la diversità non esiste, ma, piuttosto, siamo noi che continuiamo a considerare “diversi”. Lo spettacolo è iniziato con un notevole ritardo e questo ha un pò destabilizzato il numeroso pubblico presente. Sicuramente è stata evidente una certa approssimazione dei giovani interpreti che, nonostante l’inesperienza, hanno tentato di dare il meglio. È innegabile che ci sarà qualcosa da rivedere in tutta l’organizzazione dello spettacolo prima di riproporlo in altri teatri. Anna Consales.