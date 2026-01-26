Ritardi lavori allo stadio – Una nota di Quarta

Le dichiarazioni del presidente Massimo Ferrarese in merito ai ritardi dei lavori presso lo stadio Franco Fanuzzi aprono scenari che evidenziano una particolare attenzione e, soprattutto, un’urgenza non più rinviabile.

Traspare chiaramente come lo stato di avanzamento dei lavori sia in netto ritardo, al punto da spingere lo stesso presidente Ferrarese ad affermare che, qualora la situazione non dovesse sbloccarsi, sarebbe lui stesso a provvedere al completamento degli interventi.

Tali affermazioni impongono una riflessione immediata e un’assunzione di responsabilità collettiva. Ritengo pertanto opportuno che sia convocata con urgenza la Commissione Lavori Pubblici del Comune di Brindisi, invitando lo stesso presidente Ferrarese a partecipare, al fine di evitare qualsiasi interpretazione che possa far apparire questa amministrazione priva di responsabilità o incapace di portare a termine opere fondamentali per la città, soprattutto in vista dei Giochi del Mediterraneo.

Per queste ragioni, rivolgo un appello al presidente della Commissione Lavori Pubblici, Raffaele De Maria, affinché convochi immediatamente la Commissione e inviti Massimo Ferrarese a un confronto chiaro e trasparente. Un confronto necessario per individuare soluzioni concrete e consentire il completamento dei lavori nel più breve tempo possibile, nell’interesse della città e della sua credibilità istituzionale.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi