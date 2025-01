Ritardi negli stipendi – La protesta di Ugl Sicurezza

La segreteria provinciale UGL Sicurezza Civile di Brindisi, alla luce dell’ulteriore inadempienza da parte dell’istituto di vigilanza “VERUX SECURITY S.r.l.” il quale, dopo aver annunciato solo in data 15 gennaio 2025 che la mensilità di dicembre 2024 non sarebbe stata corrisposta prima del 21 gennaio, causando non poca agitazione fra le Guardie Particolari Giurate in forza al Presidio Ospedaliero “A. Perrino” di Brindisi, ha ulteriormente disatteso gli obblighi salariali nei confronti dei lavoratori. Di fatti, il sopracitato istituto di vigilanza, allo scadere del termine per il pagamento, non ha corrisposto le cifre dovute e per giunta ha interrotto qualsiasi dialogo con la nostra O.S., rendendo necessario l’apertura della procedura di raffreddamento ex 146/90 e 83/2000 ss.mm.ii. per grave inadempimento contrattuale da parte della Società VERUX S.r.l..

È stata messa a conoscenza della situazione, in qualità di Committente, la Direzione Generale ASL Brindisi, al fine di trovare presto una soluzione che tuteli i lavoratori e le loro famiglie, interesse che in queste ore è diventato prioritario per la scrivente O.S., e nello specifico per la segreteria provinciale UGL Sicurezza Civile di Brindisi.

Il Segretario Provinciale

Alessandro COLONGHI