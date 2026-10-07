Ritardi nel pagamento degli stipendi. Il Consorzio Ats Br1 risponde alle accuse

Con riferimento alle notizie di stampa che, relativamente al servizio di assistenza domiciliare SAD

ADI del Consorzio Ats Br1, evidenzia criticità nel pagamento delle fatture al soggetto gestore da

parte di questo Ente, che inficierebbero la continuità del servizio, è necessario che le conclusioni

siano tratte documenti alla mano.

Le fatture di cui si discute sono relative ai mesi di maggio/giugno 2026 vengono emesse dalla Coop

il 31 agosto 2026 e il relativo procedimento di controllo si conclude il 10/09. Vi è di più: le fatture

riportano un codice Iban diverso da quello dichiarato in sede di gara, come ufficialmente dedicato,

per cui anche questa discrasia è stata corretta, all’esito della quale sono stati emessi i mandati di

pagamento.

Non sarà superfluo rammentare la tempistica del pagamento delle fatture, 30 gg ma in un

procedimento lineare, senza intoppi e l’obbligo assunto contrattualmente dalla Coop di garantire il

pagamento mensile degli stipendi, indipendentemente dalla dinamica delle liquidazioni del

Committente, che risponde come è evidente, a regole proprie, indipendenti