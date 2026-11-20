Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, oggi a Brindisi ha partecipato all’incontro di sensibilizzazione sul ritiro sociale volontario dal titolo “Quando il silenzio chiama – Hikikomori, parliamo”, svoltosi questa mattina presso l’Istituto Comprensivo Statale “Cappuccini” e organizzato da Fe.di.cons. Puglia insieme allo stesso Istituto scolastico. “Quando un ragazzo o una ragazza sceglie di chiudere la porta della propria stanza e di sospendere il contatto con l’esterno, quel silenzio è tutt’altro che vuoto: è un grido trattenuto, una richiesta di aiuto che non ha ancora trovato le parole per essere pronunciata” ha dichiarato il presidente Matarrelli portando il saluto istituzionale dell’Assemblea regionale. “Giornate di studio e confronto come questa sono preziose perché consegnano una cassetta degli attrezzi nuova a tutto il mondo adulto: ai docenti, alle famiglie e anche a noi che rappresentiamo le istituzioni. Perché non possiamo programmare interventi efficaci sul disagio giovanile se prima non ci mettiamo in ascolto della realtà che cambia. La rete riunita oggi a Brindisi dimostra che nessuno si salva da solo e che, facendo squadra, possiamo riaprire quelle porte chiuse e restituire ai nostri giovani il desiderio di abitare il mondo”.