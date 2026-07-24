Ritorna a Ceglie “la notte della poesia”, a cura della rete “Borghi della lettura”

RITORNA A CEGLIE MESSAPICA LA “NOTTE DELLA POESIA”, A CURA DELLA RETE “BORGHI DELLA LETTURA”: MARTEDÌ 4 AGOSTO, ALLE ORE 19.30, CON INIZIO DA PIAZZA SANT’ANTONIO.

Martedì 4 agosto 2026, alle ore 19.30, con partenza da piazza Sant’Antonio si terrà a Ceglie Messapica la “#NottedellaPoesia”. Si tratta di una passeggiata poetica, un evento itinerante che avrà le seguenti 8 tappe: piazza Sant’Antonio (presso la Fontanella AqP); sobb’ asilə (presso la Fontanella AqP di via Alfieri); via Orto Lamarina (presso casa natale di Emilio Notte); via Sant’Anna (presso la Fontanella AqP); ingresso esterno Museo MAAC (presso targa dedicata alla poetessa Rita Santoro Mastantuono); arco Antelmy / via Forno del Duca; via Mele (presso casa natale del poeta Pietro Gatti); largo Ognissanti (presso la Fontanella AqP).

È possibile per chiunque declamare propri componimenti poetici o poesie di autori vari. Ognuno può proporre al massimo n. 3 poesie. Gli interessati possono comunicare la propria adesione all’iniziativa inviando un messaggio whatsapp al numero 3391149074 entro venerdì 31 luglio 2026.

L’iniziativa “Notte della Poesia” è proposta dalla Rete Nazionale “Borghi della Lettura” in collaborazione con diverse realtà aggregative del territorio: Unitre – Università delle Tre Età Ceglie Messapica, Ass. L’Attimo, Ass. Arte e Cultura nel Tempo, Ass. Centro Artistico Musicale “Caelium”, Ass. In Corso d’Arte, Ass. Poesis Kailia, Lions Club Ceglie Messapica Alto Salento, Ass. Giovani Musicisti, CIF – Centro italiano femminile, Confcommercio Ceglie M.ca, Centro speleologico Alto Salento – sede terr. Ceglie M.ca, Ass. Cult. Trullo di Arakne, Ass. I Portatori di Gioia, Ass. L’8volante, Avis comunale Ceglie M.ca, Ass. Radici del Sud, Ass. Ceglie nel Cuore. Sostengono inoltre l’iniziativa il Presidio del Libro di Cisternino e l’Ass. Cult. Una Valle di Libri. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Ceglie Messapica.