Ritorna #Amicidelladinamo: sostegno alla Dinamo Brindisi con le nuove tessere Silver e Gold

La Dinamo Basket Brindisi rilancia con orgoglio la tessera #Amicidelladinamo, un progetto lanciato con grande successo qualche anno fa.

Allora, come oggi, questa iniziativa ha riscosso ampia partecipazione da parte della nostra tifoseria, dimostrando il forte legame tra le squadra e la città. #Amicidelladinamo torna ora per continuare a rafforzare questo senso di appartenenza e sostenere la società in un momento cruciale. Quest’anno, infatti, la Dinamo si appresta ad affrontare il suo secondo anno in Serie B, un traguardo importante che richiede il sostegno di tutti i suoi tifosi.

Sono due le tipologie di tessere disponibili:

Silver : quota di sottoscrizione di 50 euro

: quota di sottoscrizione di Gold: quota di sottoscrizione di 100 euro che include anche una splendida t-shirt esclusiva.

Sottoscrivere una tessera significa contribuire simbolicamente al futuro della Dinamo e sentirsi parte integrante della nostra grande famiglia.

#Amicidelladinamo rappresenta un gesto di affetto e di vicinanza verso i colori della nostra squadra. È un modo per dire “io ci sono” in un momento in cui il sostegno di ogni singolo tifoso è più che mai fondamentale.