RITORNA ‘BRINDISI IN FIORE’ – DOMANI CONFERENZA STAMPA

RITORNA ‘BRINDISI IN FIORE’

Giovedì 28 aprile, ore 11, Sala della Colonna (Palazzo Nervegna) la conferenza stampa di presentazione

Migliorare l’aspetto della città, rendendo i cittadini protagonisti di un nuovo modello per vivere le vie e le piazze di Brindisi. Romina Leopardi: “Un atto d’amore per il nostro territorio con lo scopo di diffondere la cultura della bellezza e della sostenibilità”.

Giovedì 28 aprile, alle ore 11,00, nella Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, si terrà la presentazione della seconda edizione di “Brindisi in Fiore”, organizzata dall’azienda vitivinicola Tenute Rubino con il patrocinio della Città di Brindisi e del Distretto Urbano del Commercio “Brundisium”, in partnership con l’associazione fiorai Brindisi in fiore e il Vivaio Eboli. Un progetto nato dalla consapevolezza di poter abbellire e rendere ancora più colorata e green la città, attraverso quei piccoli gesti legati alla cura del verde e alla cultura della sostenibilità. Terrazze e balconi, ma anche gli spazi degli esercizi commerciali del centro storico, diverranno l’omaggio alla città, ai suoi abitanti, agli ospiti e viaggiatori che, tra maggio e giugno, vivranno Brindisi in tutto il suo splendore.

Alla conferenza stampa parteciperanno Romina Leopardi, direttrice comunicazione di Tenute Rubino, l’assessore al marketing territoriale e turismo Emma Taveri, l’assessore alle Attività Produttive Massimo Vitali, Oreste Pinto per il Distretto Urbano del Commercio “Brundisium” e il presidente dell’ “Associazione Fiorai Brindisi in fiore” Ilaria Rizzo.